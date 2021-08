Green pass: dagli alberghi ai trasporti, ecco cosa potrebbe accadere

180 Visite

Manca poco per l’entrata in vigore del Green Pass (il 6 agosto) per le attività al chiuso, ristoranti compresi, e l’esecutivo si appresta a varare un nuovo decreto per estendere il certificato verde ai trasporti e affrontare il nodo scuola, con sullo sfondo l’ipotesi di obbligo vaccinale per i docenti. La cabina di regia sarà convocata martedì o mercoledì. La linea, in vista del decreto che dovrà essere approvato in settimana, sembra essere quella del green pass solo per navi, aerei e treni a lunga percorrenza. Anche se rimane da decidere la data in cui scatterà l’obbligo.

Non sarà necessario per il trasporto pubblico locale, ma alle Regioni è stato chiesto un piano dettagliato sul potenziamento dei mezzi pubblici: l’intenzione è di aumentare il numero delle corse, visto che l’80% della capienza non è sufficiente a garantire il distanziamento su metro e autobus.

Intanto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha annunciato che il green pass «sarà modulabile a seconda dell’andamento del Covid». E il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, dopo il pressing delle regioni per alleggerire alcune misure, ha avanzato l’ipotesi di eliminare il green pass nei ristoranti dentro gli alberghi quando questi fanno un servizio esclusivo alla clientela dell’albergo.

Nel frattempo, il governo si prepara ad affrontare anche il capitolo scuola. In vista del rientro tra i banchi a settembre, mercoledì prossimo sarà presentato il Piano Scuola alle Regioni. Due le parole d’ordine: lezioni in presenza e adesione alla campagna vaccinale. Restano obbligatorie le mascherine, il cui utilizzo scongiurerà anche l’obbligo del distanziamento nelle aule. Con l’85% dei prof immunizzati o in attesa del richiamo, resta prudente la posizione del Governo sull’obbligo delle dosi per la categoria: l’ipotesi prevalente è di aspettare ancora almeno fino al 20 agosto (contando di sfondare la quota del 90%) prima di prendere eventuali provvedimenti forti, come l’obbligo vaccinale per i prof.













