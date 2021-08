Bacoli, Il Pappice. “Il segreto di Pulcinella è stato svelato: i segnali luminosi sui varchi sono l’ennesimo bluff del sindaco pluri-pallista!”.

110 Visite

Le ZTL – con telecamere da controllo – sono state infine istituite per Centro Storico, Marina Grande, Poggio, Pennata e Porto di Baia.

L’Amministrazione ha disposto infatti che – appena ricevuto l’ok del Ministero alle telecamere sui varchi – tutte le ZTL saranno attive tutto l’anno e tutti i giorni durante l’estate – maggio-ottobre compresi – ed il sabato e la domenica i restanti mesi.

Due sole eccezioni: il Centro Storico Alto – da v. Guardascione a v. Ercole – sarà sempre chiuso e quello Basso solo i fine settimana mentre Baia sarà interdetta per “veicoli che trasportano barche e natanti” salvo quanto previsto nella controversa ordinanza 30/2021.

La delibera di Giunta – 121 del 29 luglio – ammette qualche deroga:

– per i “residenti della ZTL preventivamente autorizzati” l’accesso e il transito nelle “autorimesse private in regola” o – solo a Poggio e Pennata – la sosta “limitatamente ai posti disponibili nel parcheggio con esposizione sul veicolo dell’autorizzazione” ;

– per i “contrassegni H” – “debitamente certificati ed autorizzati entro le 48 ore” – l’accesso e la sosta “nei soli spazi assegnati”: nel Centro Storico è ammesso il solo transito con disabile a bordo ;

– per il carico/scarico negli orari fissati nel 2013 – h 8-10 e h 15-18 – “previa autorizzazione o richiesta di autorizzazione entro 48 ore”.

Competerà alla Polizia municipale ricevere le domande e rilasciare – tutto via email – i permessi e controllare i filmati delle telecamere per non multare le auto autorizzate ad accedere nelle ZTL.

Un sistema quindi complesso – con un “disciplinare” su cui torneremo – e che lascia perplessi.

I residenti senza autorimesse – o in caso di parcheggi pieni – dove parcheggeranno ?

Gli utenti di attività – ristoranti, bar, ormeggi, ecc. – potranno accedere e sostare nelle ZTL ?

Come farà la Polizia Municipale – già ridotta ai minimi termini ! – a sostenere tale mole di lavoro aggiuntivo, di giorno e di notte ?

Non si rischia così di creare incertezze e disagi ai cittadini, affossare definitivamente l’economia, oberare di lavoro i dipendenti, il tutto dopo aver sperperato oltre 75.500 euro di cartelli e telecamere ?

A proposito, un dubbio la delibera lo chiarisce. Se è previsto infatti “l’invio della presente al Ministero per la necessaria autorizzazione” ciò vuol dire che le telecamere ad oggi non sono inattive.

A fine estate il segreto di Pulcinella è stato svelato: i segnali luminosi sui varchi non sono altro che l’ennesimo bluff del nostro Sindaco pluri-pallista !













