Calvizzano, da lunedì 26 luglio campo estivo gratuito per minori di età da 6 ai 14 anni

25 bambini da 6 a 14 anni, da lunedì 26 luglio, fino al 27 agosto, potranno frequentare gratuitamente il campo estivo organizzato dal comune di Calvizzano. I partecipanti sono stati individuati in parte dall’ufficio dei servizi sociali. Chi parteciperà non dovrà sostenere alcun costo, è garantito il pasto e il trasporto, Calvizzano ha ottenuto un finanziamento previsto dal Decreto Rilancio che ammonta a circa 30 mila euro, il quale ci consentirà di dare un’opportunità ai nostri giovani concittadini di poter passare giornate al mare in compagnia dei loro coetanei. Abbiamo preferito la spiaggia rispetto alla piscina poiché l’aria di mare ha un potente effetto benefico sull’organismo. I bambini giocheranno, si divertiranno ma soprattutto in questo modo torneranno a socializzare. Saranno garantiti laboratori di manualità, attività ludiche, uscite didattico – ricreative e giochi tipici dei campi estivi. Sono tempi difficili per tutti ma come comune ci impegniamo quotidianamente per garantire a tutti le pari opportunità. Siamo al fianco dei più deboli. Ringrazio gli uffici preposti per l’impegno profuso e per la celerità con cui hanno dato attuazione all’iniziativa. È possibile iscriversi contattando direttamente il numero +39 327 166 7631 oppure contattando i Servizi Sociali del Comune al numero 081 712 0723-15.













