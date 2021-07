Napoli, colpi d’arma da fuoco contro 56enne di Pianura: indagano i carabinieri

229 Visite

Alle 17:30 circa presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo veniva lasciato (le modalità sono in corso di accertamento) Francesco Divano, classe 66 di Pianura già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, cosciente, era stato attinto da più colpi d’arma da fuoco ma era cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita. E’ stato ricoverato e non ha potuto fornire versioni su come siano andati i fatti. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bagnoli per ricostruire la dinamica dell’evento.













