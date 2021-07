Giovanni Scippa, scomparso 5 giorni fa da Marano: avvistato ieri in via San Rocco

402 Visite

Sembra essere svanito nel nulla Giovanni Scippa, un uomo di 50 anni del quale si sono perse le tracce ormai da cinque giorni da Marano. L’uomo si è allontanato martedì 13 luglio, a piedi, dalla sua abitazione in via Lorenzo Lancia, e da allora non si hanno più sue notizie. Le ricerche dell’uomo vanno avanti senza sosta: nella giornata di ieri una donna lo avrebbe visto in zona San Rocco entrare in auto. Questo è quanto riportato dai familiari dell’uomo. Se qualcuno lo ha visto o ha qualche informazione può contattare i carabinieri, la polizia o la famiglia, al numero 3292450990 o infine la nostra redazione. La scomparsa di Giovanni è stata denunciata alle forze dell’ordine, mentre l’avvistamento di ieri non è stato ancora riportato ai carabinieri.













