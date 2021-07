Strade dell’hinterland Napoli nord massacrate da buche: “Via Palermo impraticabile”

116 Visite

Gentile Direttore, qualcuno si dovrebbe vergognare, come ci vergogniamo noi quando offriamo ai visitatori lo scenario delle strade cittadine ridotte a trazzere impraticabili. Le buche da Marano a Qualiano attraversano i Comuni di Calvizzano e Villaricca. Ecco come si presenta oggi via Palermo, a Villaricca. La strada è letteralmente massacrata da buche, avvallamenti stradali, profonde crepe, come documentato dalle foto. Tale situazione di disastroso degrado, pericolosissimo soprattutto per conducenti di motoveicoli a due ruote, è stato ripetutamente segnalato con ogni mezzo dagli abitanti, chiedendo il rifacimento del manto stradale. I Comuni? Caduti nel silenzio più assordante.

Annalisa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS