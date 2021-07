2.994 Visite

L’uomo in foto si chiama Giovanni Scippa ha 50 anni, vive a Marano, in via Lorenzo Lancia. Di lui non si hanno più sue notizie da martedì 13 luglio. Se qualcuno lo ha visto o ha qualche informazione può contattare i carabinieri o la polizia o la famiglia, al numero 3292450990. La scomparsa di Giovanni è stata denunciata alle forze dell’ordine.













