Marano, ennesimo guasto idrico in via San Rocco: fiume d’acqua per strada, ma rubinetti a secco nelle case

Ennesimo guasto idrico agli impianti di via San Rocco. Migliaia di litri d’acqua potabile invadono la strada. Un Comune in dissesto, qual è quello di Marano, può permettersi un simile spreco? Inoltre, molte abitazioni sono senz’acqua. Sono tanti i cittadini a scrivere alla redazione di Terranostranews per denunciare il disservizio. “In pratica ci ritroviamo a pagare le bollette per un disservizio“, queste le parole dei residenti, decisamente amareggiati per quello che sta succedendo. Intanto, il problema si ripresenta ciclicamente.













