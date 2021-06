Napoli e provincia, camorra e sicurezza: parla il prefetto Valentini

129 Visite

Il tema della sicurezza è delicato e decisivo per la tenuta complessiva dell’organizzazione sociale e per la sistematica dei diritti. Anche in ragione di ciò, un ragionamento serio non può non tenere conto del fatto che nelle società complesse e, in particolare, nelle grandi aree metropolitane, devono essere considerati i molteplici fattori d’influenza e le loro reciproche interdipendenze. In tale prospettiva, credo che vadano prima di tutto prese in esame quelle peculiarità di contesto che caratterizzano l’area metropolitana di Napoli rispetto allo scenario nazionale, con una lettura delle dinamiche sociali che permetta di misurare l’efficacia degli strumenti di contrasto del crimine e di quelli resi invece disponibili dalle politiche di sicurezza integrata, che rappresentano, insieme all’implementazione dei modelli predittivi, la frontiera più avanzata per la gestione delle problematiche della prevenzione.

Non può essere trascurato, in tal senso, che Napoli continua ad essere il baricentro di una delle più grandi, radicate e risalenti organizzazioni criminali, la camorra, che nonostante i ripetuti straordinari successi della magistratura e delle forze dell’ordine – che ne hanno destrutturato numerosi vertici mantiene un elevato livello di pericolosità.

Anche quando declinata, sotto il profilo organizzativo, al plurale (le camorre). Solamente a Napoli si registra il fenomeno delle “stese”, con il loro corollario, talvolta, di vittime incolpevoli; fenomeno allarmante che, seppure in diminuzione rispetto agli anni passati, resta meritevole di una speciale attenzione per quanto mette in luce circa l’ambiente socio-criminale che l’origina. Un terzo elemento riguarda il numero molto elevato di minori coinvolti nel compimento di reati con l’uso delle armi e la particolare violenza che spesso accompagna il compimento di reati predatori. Altri significativi elementi di scenario derivano dall’esecuzione di talune tipologie di reati, come quelli in danno degli operatori sanitari, di cui si stenterebbe a comprendere la logica se non nel quadro di un’analisi appropriata del richiamato contesto socio-criminale, il cui humus emerge anche dalla nota vicenda dei murales, ormai in gran parte rimossi.

Ultime, ma non meno importanti, le criticità di funzionamento di molti enti locali, sottoposti a ricorrenti procedure di accesso antimafia o di scioglimento per pericoli acclarati di infiltrazione criminale. In questo quadro – che pure vede riaffiorare in alcune aree della città conflittualità mai veramente sopite, anche in conseguenza del riequilibrio dei rapporti e degli interessi nella fase post-pandemica – va subito chiarito che le istituzioni che gestiscono i modelli di governance della sicurezza e la magistratura agiscono con intensità e alta professionalità e dispongono di personale e di tecnologie adeguate. Ne sono prova l’alta percentuale di autori di crimini individuati e assicurati alla giustizia, non di rado nell’immediatezza, nonché le complesse e sofisticate investigazioni che producono ciclicamente numeri impressionanti di misure personali e patrimoniali.

È tuttavia del tutto evidente che rendere, in prospettiva, la città ancora più sicura – una città che, nel contempo, vive tutte le difficoltà e le contraddizioni di ogni moderna metropoli rispetto ai nuovi fenomeni di aggregazione, uno per tutti la c.d. mala movida – richiede uno sforzo corale e una forte condivisione di obiettivi, attraverso l’utilizzazione di appropriati strumenti da parte di ciascuna istituzione pubblica e di ciascun soggetto privato nell’ambito della propria responsabilità e del proprio specifico ruolo; richiede, altresì, una mobilitazione civica dal basso che sostenga il lavoro delle Forze dell’ordine, su cui ricade il dovere di proteggere i cittadini e di garantire loro il libero esercizio dei diritti.

È necessario continuare a lavorare in modo plurale su più fronti, rafforzando un patto di coesione istituzionale e sociale che guardi al futuro della città. La percezione della sicurezza da parte dei cittadini non è influenzata solamente dal numero di reati che accadono e di cui si ha notizia. È verificata, ad esempio, l’influenza dell’elemento emotivo e psicologico delle esperienze di vittimizzazione, dirette o indirette, nonché di un insieme di altri fattori strettamente riconducibili all’ambiente nel quale si è inseriti stabilmente. Il tema non riguarda solamente le persone in condizione di maggiore fragilità o a rischio di esclusione sociale, per le quali l’intento di rassicurare non può prescindere da adeguati meccanismi inclusivi e di sostegno, ma anche coloro i quali hanno costruito nel tempo alcune certezze e nutrono il timore che queste possano affievolirsi o svanire in virtù di cicli economici che mettono in discussione l’individuo o la famiglia anche dal punto di vista della sicurezza delle condizioni fondamentali della propria esistenza. Mi riferisco, in particolare, al peso delle difficoltà del quotidiano riconducibili al livello del reddito, all’occupazione, al welfare; alle condizioni di degrado o d’invivibilità urbana; all’eventuale assimilazione a identità, categorie o minoranze a rischio di discriminazione per ragioni religiose, razziali o di genere; agli interrogativi che, più in generale, pesano sulla personale percezione del futuro.

Un’insicurezza, in altre parole, che ben difficilmente potrà essere mitigata da meccanismi esclusivamente autoritativi, non accompagnati da politiche partecipative e di prossimità e da quella condizione di fiducia e affidamento nei confronti degli apparati pubblici che operano sul versante della sicurezza chiamati a un impegno difficile, che va sostenuto.

Si tratta, a ben vedere, di affermare nei fatti una concezione democratica e moderna della sicurezza, fondata sull’integrazione tra sicurezza individuale e sicurezza collettiva, che nel contempo assicuri la certezza della pena per chi delinque e incoraggi modelli partecipati, sul piano della prevenzione, capaci di conferire un ruolo centrale alle comunità.













