Napoli, Conte (LeU): “Gente riconosce serietà e umiltà in Manfredi”

“Manfredi è una grande opportunità per rilanciare Napoli come Città capitale del Mediterraneo, per unire, con un progetto di integrazione europea, il Mezzogiorno d’Italia e tutte le civiltà che si affacciano sul mare nostrum, facendo della solidarietà sui problemi di oggi la base di una visione alta e senza confini del domani”.

Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, accompagnando per le strade di Napoli con il Ministro della Salute Roberto Speranza, il candidato a sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “La sensazione avuta tra la gente di una città che sa riempirti sempre di vita – dice il parlamentare – è stata molto positiva. A Speranza viene riconosciuto un lavoro serio e leale sulla pandemia. Uno stile semplice, e al tempo stesso colto e generoso; lo stesso tratto di umiltà che ho visto in Manfredi. Napoli è cruciale per la ripartenza del Paese. Se non riparte Napoli non riparte l’Italia. Salute, istruzione, lavoro sono le basi per ricostruire. Con uno sguardo alto sul futuro: dal Mediterraneo, una nuova Europa, con Napoli protagonista”.

“Quella di Napoli – ha concluso Conte – è una battaglia di tutti e, in forme e tempi diversi, deve coinvolgere ogni sensibilità riformista di ieri e di oggi”.













