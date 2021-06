108 Visite

“Con questa bella campagna elettorale in mezzo ai cittadini hai comunque già vinto, mi dice. Capisco il senso e ringrazio ma mi sono candidato per Napoli e dunque dobbiamo vincere e vincere fino in fondo, rispondo.”,

così Antonio Bassolino, candidato a sindaco di Napoli, in un post sul suo profilo Facebook.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS