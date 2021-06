I volontari si riuniscono a Marano per la raccolta rifiuti

173 Visite

Anche questa mattina i volontari de La Via della Felicità di Napoli, si sono riuniti in Piazzetta di Via Giordano Bruni a Marano, per raccogliere i rifiuti abbandonati nelle zone verdi.

I volontari in totale sono riusciti a raccogliere una quindicina di sacchi di immondizia, tra cui cartacce, lattine, bottiglie, ed erbacce tagliate con il decespugliatore donato da un cittadino sensibile all’iniziativa.

Pascal Lemos, coordinatore dell’iniziativa spiega che “E’ bene diffondere questo tipo di cultura” – riferendosi al corretto smaltimento di rifiuti – “così che le persone iniziano a diventare più sensibili su questa tematica.”

Inoltre, ricorda le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard, nella guida al buon senso La Via della Felicità: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo. Piantare un albero può sembrare poco, ma è già qualcosa.”

Le attività dei volontari continueranno nei prossimi week-end. Chiunque desideri partecipare può contattare il numero 393.287.9569 (Pascal).

