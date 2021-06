Di Emiliano Caliendo

Napoli, 8 giugno- Il sindacato di Polizia USIP, insieme con la UIL Campania, è sceso in piazza questa mattina, in via Toledo, a Napoli, per sensibilizzare la cittadinanza attraverso la raccolta di firme a favore di una petizione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nell’ambito dell’iniziativa “Zero Morti sul Lavoro”.