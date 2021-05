Marano, la giunta Visconti ai titoli di coda. Santopaolo (Pd): “Attendo ancora il passaggio all’opposizione dei miei colleghi”

548 Visite

“Sono ancora in attesa del passaggio all’opposizione dei miei compagni di partito. Ho chiarito, già da tre mesi, che è inutile e impossibile sostenere la giunta Visconti. Ne ero convinta nei mesi scorsi e ne sono ancor più convinta oggi che, come evidenziato da tanti addetti ai lavori, pare si avvicini la data in cui sarà ratificato lo scioglimento del Comune. Non ho mai tentennato, sono convinta che il passaggio tra le fila della minoranza sia stata una scelta sensata. Mai mi sono sottratta alle responsabilità”. Così Susy Santopaolo, consigliera del Partito democratico, contattata stamani dalla redazione di Terranostranews.













