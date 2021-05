Serie A2 Femminile, penultimo atto in Regular Season: l’Aktis attende il Cosenza

127 Visite

Domani, Domenica 23 Maggio, andrà in scena il penultimo atto della Fase Regolare nel campionato di Serie A2 Femminile.

L’Aktis Acquachiara torna nuovamente in acqua dopo circa un mese di stop (a causa del turno di riposo in campionato) ed ospita, tra le mura amiche della Scandone di Fuorigrotta, il Cosenza Nuoto. Test importante per le biancazzurre, già qualificate ai playoff promozione e prime in classifica a punteggio pieno, contro una formazione nettamente in condizione migliore rispetto alla gara d’andata (16-9 per le napoletane).

Due assenze importanti tra le fila acquachiarine: Anastasio e Tortora, infatti, non saranno del match.

“Partita difficile viste anche le assenze – spiega coach Barbara Damiani alla vigilia -. Il Cosenza è una formazione in crescita. Sarà una partita dura, fondamentale per mantenere la testa della classifica. Affronteremo l’incontro con la massima concentrazione consapevoli che non sarà facile”.

Fischio d’inizio previsto per le ore 14:00.

A dirigere la partita sarà il Sig. Antonio Barra. Delegato FIN è il Sig. Aldo Rovandi

