Cerreto: “Estraneo a qualsiasi esternazione su questione Maresca a Napoli “

136 Visite

In queste ore mi sono state attribuite dichiarazioni circa la questione della individuazione del candidato sindaco di Napoli per il centro destra . Con la presente sono a smentire categoricamente qualsiasi coinvolgimento personale rispetto ad una vicenda che per quanto centrale e vitale per Napoli e per la regione tutta non mi ha visto coinvolto per compiti e funzioni . Sono edotto dalle gerarchie superiori del partito che le città metropolitane , quindi anche Napoli , sono attenzionate dal nostro Presidente Nazionale Giorgia Meloni , e pertanto nutro completa fiducia nell’operato della stessa.

Marco Cerreto

Comunicato Stampa

CATELLO MARESCA POSSIBILE CANDIDATO A SINDACO DÌ NAPOLI

CATAPANO LOPA SCHIAVO DELLA RAGIONE: Abbiamo bisogno di un vero e sostanziale riscatto morale, sociale, economico, politico e culturale della città, unitamente alla formazione di una nuova, capace e senza vincoli di compromesso, classe dirigente.

La possibilità di candidare a Sindaco, della Città Metropolitana di Napoli, Catello MARESCA, può rappresentare per tutte le forze civiche e politiche che si sentono e sono alternative al sistema di potere di sinistra-centro, seduti da oltre un quarantennio a Palazzo San Giacomo, un ulteriore e valido argomento di dibattito e confronto per la decisione che all’inizio della prossima settimana i vertici del Centro Destra annunceranno ai cittadini partenopei. Abbiamo bisogno di un vero e sostanziale riscatto morale, sociale, economico, politico e culturale della città, unitamente alla formazione di una nuova, capace e senza vincoli di compromesso, classe dirigente. Per una città metropolitana, competitiva, forte, che sia complementare con le altre città internazionali, avendo nella sua centralità le periferie. Cosi gli esponenti del partito di Giorgia MELONI, Fratelli d’Italia , Alfredo CATAPANO Enzo SCHIAVO, Roberto DELLA RAGIONE e il Rappresentante della Destra Sociale, Rosario LOPA.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS