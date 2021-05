165 Visite

COVID-19, VACCINAZIONI: IN CAMPANIA RAGGIUNTA QUOTA 2 MILIONI DI PRIME DOSI Ecco i dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 16.00 di oggi, quando, in Campania, è stata raggiunta la soglia dei 2 milioni di somministrazioni di prime dosi. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.015.917 cittadini. Di questi 810.892 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 2.826.810. I dati sono disponibili al link: http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html













