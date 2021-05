Spaccio di droga a Posillipo: un denunciato e due sanzionati

148 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato Posillipo, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno controllato in via Petrarca un’auto con un uomo a bordo trovandolo in possesso di un involucro con 31 grammi circa di marijuana.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto un involucro con 6,5 grammi circa della stessa sostanza e una bustina contenente 4 grammi circa di hashish.

I.F., 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine, nella stessa serata, in via discesa Coroglio e all’ingresso del Parco Virgiliano hanno sanzionato amministrativamente due napoletani di 20 e 25 anni per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.













