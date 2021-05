Bacoli piange la scomparsa della maestra Daniela. Il ricordo commosso del sindaco

86 Visite

“Bacoli piange la scomparsa della maestra Daniela Vecchiarini. Ha dedicato la propria vita al servizio dei bambini della nostra città. Mi stringo al dolore degli alunni, degli insegnanti, del preside e di tutti i colleghi. Dal plesso di Bellavista, all’istituto Plinio il Vecchio-Gramsci. Mi stringo al dolore della famiglia. Oggi perdiamo un punto di riferimento, d’inestimabile valore, per l’intera comunità scolastica. Ricordo, della maestra Daniela, la tenacia con cui amava proteggere i diritti dei più piccoli. A difesa della scuola, a tutela della pubblica istruzione. Sempre. Fino all’ultimo giorno della sua vita. Con lei sono cresciuti tanti figli di questa terra. Bimbe e bimbi di ieri, adulti di oggi. Insieme a tutti coloro che l’hanno conosciuta, sapremo trovare il modo per ricordarla. Intanto, ho scritto una lettera ai dirigenti scolastici di Bacoli per chiedere che tutte le classi possano raccogliersi, lunedì mattina, in un minuto di silenzio. Alle ore 12:00. Grazie, maestra Daniela. Grazie”. Così il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.













