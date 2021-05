Calvizzano, l’amministrazione comunale incontra i residenti delle zona periferica “Case Sparse” per percorso condiviso volto alla riqualificazione

107 Visite

E’ stato un incontro proficuo quello che si è tenuto questa mattina con i residenti della zona ‘’Case Sparse’’. Nel corso dell’interlocuzione abbiamo affrontato diverse tematiche, innanzitutto, abbiamo convenuto che quanto prima l’area merita di essere totalmente riqualificata. E’ necessario installare in breve tempo i sottoservizi, infatti, da diversi anni i cittadini lamentano la mancanza della predisposizione delle tubature per l’allacciamento alla rete ‘’Gas Metano’’. Ora potranno farlo in maniera totalmente gratuita senza sostenere alcun costo. Dovranno solamente sostenere le spese per l’allacciamento alla rete. Dopo gli interventi per l’installazione della rete, la società che si occuperà dei lavori provvederà alla riparazione del manto stradale. Ho assicurato ai residenti che nelle casse comunali ci sono delle risorse importanti che serviranno per ripristinare totalmente l’asfalto ad oggi danneggiato e la segnaletica stradale. Nella zona inoltre finanzieremo la messa in opera di un’area verde e di un parco giochi per bambini. Ho annunciato loro che sono partiti i lavori di risanamento idrogeologico dell’Alveo Fossa del Carmine. Stiamo lavorando senza sosta per rispondere alle esigenze della cittadinanza. Questo incontro dimostra ancora una volta quanto sia vicina l’amministrazione alla popolazione. Non vogliamo lasciare nulla al caso. Abbiamo inoltre raccolto tutte le istanze e le problematiche evidenziate dai presenti di cui ce ne faremo carico per dare risposte immediate. Non abbiamo promesso mari e monti, non c’è motivo di farlo, abbiamo semplicemente illustrato i progetti che già sono in essere e altri che porteremo avanti. I fondi stanziati da città metropolitana ci consentiranno di impiantare una pubblica illuminazione degna in tutto il territorio. Da parte nostra c’è la volontà e su questo già ci siamo attivati da tempo per collegare la “Zona Case Sparse” al centro di Calvizzano e alla Metropolitana di Chiaiano con una rete di trasporto pubblico locale. L’incartamento è al vaglio della Regione e di Città Metropolitana. Non siamo in campagna elettorale quindi non dobbiamo propagandare nulla. Ringrazio gli intervenuti e apprezzo il modo con cui si sono posti nei nostri confronti mostrando collaborazione e partecipazione. Da entrambe le parti c’è la volontà di proseguire sulla strada del risanamento in una logica di interesse pubblico e collettivo mettendo da parte le polemiche e le strumentalizzazioni. Noi ci siamo, un passo alla volta per fare sempre meglio e sempre di più.

Hanno partecipato all’evento in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, insieme a me, il vicesindaco Luciano Borrelli e i consiglieri comunali Pasquale Napolano, Arianna Ferrillo e Francesca Nastro.













