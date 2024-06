Haiti, arrivati in Italia i bambini adottati da famiglie italiane

91 Visite

L’eccezionale lavoro del governo ha permesso, dopo mesi, di far arrivare in Italia dieci bambini di Haiti adottati da otto famiglie italiane così da potersi finalmente incontrare per la prima volta: è grande il successo delle istituzioni e del governo Meloni che ha lavorato senza sosta per arrivare a questo giorno di gioia e dare la possibilità di una vita migliore ai bimbi strappandoli dall’inferno in cui si trova il loro Paese di nascita. Si dice “ Felice e orgoglioso ” Antonio Tajani, ministro degli Esteri, che sui social ha scritto un messaggio lodando il lavoro del governo, e la ministra per la Natalità, la Famiglia e le Pari Opportunità Eugenia Roccella che si trovava all’aeroporto di Roma Ciampino ad accogliere i bambini.













