Si potrà votare fino alle 23 per eleggere i 76 membri italiani del Parlamento europeo, per le amministrative in 3.698 Comuni e per rinnovare il presidente ed il Consiglio regionale del Piemonte. Alle 23 ha votato il 14,64% degli aventi diritto per le Europee mentre per le regionali in Piemonte il 17,54% e per le Comunali il 20,63%. Boom di rinunce dei componenti dei seggi.













