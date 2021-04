Esclusiva. Gestione acqua a Marano, Acquedotti scpa scrive ai consiglieri e replica ad Abc: “Tariffe alte per colpa loro”

377 Visite

Acquedotti scpa, il consorzio che potrebbe aggiudicarsi oggi l’appalto per la gestione del servizio idrico comunale, ha scritto al sindaco e ai consiglieri comunali. Una lunga missiva, inviata nella giornata di venerdì, per ribadire – secondo quanto scritto dai vertici del Consorzio – che le tariffe per i cittadini (con l’avvento del Consorzio) saranno più basse e che la causa dell’aumento di quelle attuali, a Marano, è dovuto ai prezzi praticati (più alti rispetto ad altri gestori) da Abc, la partecipata del Comune a cui qualcuno (comitati civici, Potere al Popolo e parte del Pd) avrebbe voluto affidare il servizio.

Di seguito pubblichiamo (in esclusiva) la missiva inoltrata da Abc, fermo restando che, a nostro giudizio, la vicenda acqua deve essere approfondita dai futuri commissari e non da questa giunta ormai sul punto di cadere.

La nota:

Illustre Sindaco, illustre Presidente, illustri Consiglieri,

da alcuni mesi questa Società si e resa disponibile, su invito dell’Amministrazione comunale, ad assumere la gestione del servizio idrico cittadino, applicando all’utenza le proprie tariffe praticate negli altri comuni serviti da Acquedotti scpa, di gran lunga inferiori a quelle attualmente in vigore a Marano.

Da un’analisi preliminare delle condizioni attuali del servizio idrico di Marano, si e potuto

constatare che i relativi costi – che concorrono a determinare la tariffa all’utenza – risentono, in maniera negativa e determinante, del costo di acquisto all’ingrosso dell’acqua, praticato da ABC Napoli ad un valore quasi doppio a quello praticato dalla Regione Campania per lo stesso servizio a tutti i comuni.

ABC Napoli, dunque, piuttosto che alimentare sterili contrapposizioni ideologiche, dovrebbe farsi promotore della definizione di una tariffa di vendita all’ingrosso dell’acqua allineata ai valori regionali, così da rendere concreta la propria disponibilità (al momento solo dichiarata) a collaborare con ii Comune di Marano per ii superamento della grave situazione in cui versa la gestione del servizio idrico cittadino.

Del resto, l’applicazione, da parte di ABC Napoli, di una tariffa all’ingrosso identica a quella

regionale senza altri sovrapprezzi, dovrebbe essere naturale conseguenza della definizione di acqua bene comune, ripetutamente enunciata dall’azienda speciale del Comune di Napoli, ma evidentemente ignorata poi nelle scelte aziendali, attraverso le quali si continuano a praticare indebite penalizzazioni ai cittadini di Marano e degli altri comuni da essa forniti, a solo vantaggio degli abitanti del Comune di Napoli che beneficiano così di una tariffa più contenuta rispetto agli altri.

In tale contesto, dunque, preme evidenziare che l’affidamento del servizio ad Acquedotti scpa e la conseguente riduzione delle tariffe all’utenza, non potrà in alcun modo essere attivato se non attraverso la normalizzazione del prezzo di acquisto all’ingrosso dell’acqua applicato da ABC Napoli, con la quale vi chiediamo di attivare quanto prima un tavolo di confronto tecnico, costruttivo, trasparente e fuori da logiche idealiste, superando così l’anomalia che si protrae da decenni, che ha causato la lievitazione delle tariffe applicate ai cittadini maranesi, con conseguente ingiustificata disparita di trattamento rispetto agli

altri cittadini dei comuni dell’area nord, primi tra tutti gli abitanti della citta di Napoli.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, nell’attesa, porgiamo distinti saluti.

L’amministratore delegato













