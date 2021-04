Campania, partono domani le prenotazioni per le vaccinazioni degli over 50. Ecco il link

244 Visite

Partono domani in Campania le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid19 degli over 50 anni. Lo comunica l’Unità di Crisi della Campania. “Si comunica – scrive la task force regionale – che da domani mattina sarà aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 50-59 anni. Le convocazioni si attiveranno nei tempi più rapidi possibile, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini”.

Qui il link per prenotare la vaccinazione anti-Coronavirus per chi ha più di 50 anni.https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

Si tratta della quarta fascia di età che potrà vaccinarsi contro il Coronavirus, dopo quella degli ultra 80 enni, degli ultra 70enni e degli ultra 60enni. L’Unità di Crisi per l’emergenza Covid 19 della Campania, infatti, ha attivato la piattaforma online per raccogliere le adesioni di chi si vuole vaccinare riservate ai campani con oltre 50 anni di età.













