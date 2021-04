Secondigliano, dolore per la scomparsa di Aniello: il “gigante buono”

99 Visite

Lutto a Secondigliano per la morte di Aniello Feltre. Il giovane era molto amato nel quartiere e in queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno circolando sui social.

il “gigante buono”, ad esempio, così viene ricordato dalla cugina Maria: “Come si fa senza di te come il dolore e grande, il cuore a pezzi…mezza Napoli sta piangendo eri una grande persona un grande cugino, un grande amico…nn meritavi questo! Io ti dico grazie che ho avuto il grande onore di essere cresciuti insieme negli anni e ti dico arrivederci che un giorno ci rivedremo”. O ancora: “Hai lasciato un vuoto per tt il rione… sei un ragazzo che come te non esistono più…”