Napoli, donna trovata legata e con ferite da taglio: caccia all’aggressore

Una donna è stata aggredita questo pomeriggio in via Luigi Serio, alle spalle di via Marina, a Napoli. Come riporta Fanpage.it, alcuni residenti della zona l’hanno vista uscire di casa con i polsi legati e diverse ferite da taglio sul corpo e hanno subito chiamato i soccorsi. L’ambulanza e la Polizia, sono giunte sul posto con gli agenti della Scientifica e della Squadra Mobile per indagare sulla vicenda e fare luce sul caso. Portata subito all’ospedale Cardarelli per essere curata dai medici, la donna non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore non è stato ancora catturato. Da chiarire la dinamica di quanto accaduto, se la donna sia stata vittima di una rapina o altro. Al momento la donna, forse perché in stato di shock o per difficoltà con la lingua italiana, non è riuscita a fornire indicazioni utili sull’aggressore per la sua cattura. Sotto shock anche i residenti della zona, che quando hanno visto la vittima uscire di casa ancora legata e con varie ferite sul corpo, hanno temuto il peggio. Fortunatamente non è in pericolo di vita e dovrebbe riprendersi nei prossimi giorni. Una delle ipotesi più acclarate è che qualcuno abbia aggredito e immobilizzato la donna per derubarla senza che potesse opporre resistenza, ma gli inquirenti non escludono altre piste.