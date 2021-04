AUGIAS, DE SIANO (FI): “BASTA CON STEREOTIPI SU NAPOLI, INTERVENGA LA COMMISSIONE DI VIGILANZA DELLA RAI”

115 Visite

“Dov’è la Napoli segreta della sua cultura millenaria? Di sicuro non è quella stereotipata mostrata ieri in maniera approssimativa, inadeguata e offensiva da Corrado Augias”. Lo afferma il senatore Domenico De Siano, coordinatore campano di Forza Italia commentando la puntata di Città Segrete di Corrado Augias dedicata a Napoli andata in onda ieri sera sul Rai 3.

“Napoli, con la sua storia millenaria, forse sconosciuta solo al conduttore televisivo – spiega De Siano -, è ben altra cosa rispetto all’immagine retorica di una città malavitosa e stracciona, fatta di personaggi discussi e discutibili, peraltro triti e ritriti”.

“Spiace che la televisione di Stato si sia prestata a tanto. Ma il dado è tratto: il danno all’immagine del capoluogo campano è incalcolabile. Mi auguro un intervento immediato della Commissione di Vigilanza della Rai”, conclude il senatore De Siano.













