Legnano, pene incastrato nel peso di un bilanciere: 54enne finisce in ospedale

Era rimasto con il pene incastrato nel peso di un bilanciere e, non riuscendo a liberarsi, è stato costretto al ricovero in ospedale. Il bizzarro incidente è avvenuto due giorni fa ad un 54enne di Legnano (Milano).

Vani i tentativi dell’uomo di liberarsi: il 54enne, alla fine, ha dovuto chiamare i soccorsi per farsi portare in ospedale. Un incidente imbarazzante, con una dinamica dell’infortunio ancora poco chiara. Il personale sanitario, insieme ai vigili del fuoco, ha deciso di utilizzare un miniflessibile per liberare il pene dell’uomo dal peso di due chilogrammi, poi si è proceduto alla medicazione. Le condizioni di salute dell’uomo sono buone, al netto di un fortissimo imbarazzo per quanto accaduto.













