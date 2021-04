Giugliano, inaugurato nuovo punto vaccini presso l’istituto “Rita Levi Montalcini”

197 Visite

Un altro risultato per la comunità. Il confronto tra l’amministrazione comunale e l’Asl ha prodotto buoni risultati per la comunità. Risultati in grado di dare un’accelerata al Piano vaccini limitando i disagi all’utenza come capitati nella prima fase all’ospedale “San Giuliano”.

È evidente che quei disagi sono stati determinati dalla volontà dell’Asl Napoli 2 Nord di accelerare con i vaccini nonostante non fosse ancora esaurito l’iter burocratico per allestire gli altri centri vaccinali sul territorio cittadino. Non dimentichiamo che tutti, incluso l’Azienda sanitaria locale, opera in una situazione di emergenza dettata da una pandemia mondiale che può essere sconfitta solo con la somministrazione del vaccino a tutta la popolazione. Nonostante ciò, mi sono fatto sentire rispetto ai disagi dell’utenza e finalmente raccogliamo i risultati di una collaborazione istituzionale che ha visto in prima fila l’amministrazione comunale e l’Asl Napoli 2 Nord.