Alto impatto, pattuglie in azione a Melito. Trovata anche una pistola giocattolo

Pattuglie in azione a Melito. In queste ore è in corso un servizio di “alto impatto” dei carabinieri della Compagnia di Marano e Melito. Decine di militari sono impegnati nei controlli di numerosi automobilisti, sia nel centro di Melito che nella zona della circumvallazione esterna. Nel corso dell’operazione “alto impatto” è stata trovata anche una pistola giocattolo. Posti di controllo nelle principali strade della città e perquisizioni mirate alla ricerca di armi e droga. Sono state già elevate 7 sanzioni Covid e una persona è stata denunciata per contrabbando di tle. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.













