Secondigliano: nasconde la droga in garage, arrestato uno spacciatore

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno notato in via Montegrappa un uomo che, dopo aver ricevuto una banconota da un giovane, si è diretto verso alcuni garage in via del Sabotino per poi tornare, poco dopo, dalla persona in attesa alla quale ha consegnato qualcosa.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo trovandolo in possesso di un mazzo di chiavi e di 115 euro, mentre l’altro si è dato alla fuga; inoltre, hanno effettuato un controllo presso i garage del palazzo da cui l’uomo era uscito e, grazie al cane antidroga Dorian, hanno rinvenuto, in un vano metallico di una finta “serratura di selezione” apribile con le chiavi in possesso dell’uomo, 34 involucri contenenti circa 9 grammi di cocaina.

Mario Coscia, 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.













