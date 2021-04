Giugliano: sorpresi in pizzeria. Clienti sanzionati e locale chiuso per 5 giorni

178 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo in via dei Gemelli a Giugliano presso una pizzeria.

I poliziotti, una volta entrati, hanno sorpreso e sanzionato 10 napoletani tra i 29 e i 46 anni, tra cui il titolare dell’esercizio commerciale, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché intente a consumare cibi e bevande seduti ai tavoli mentre seguivano un incontro di calcio; inoltre, per il locale è stata disposta la chiusura per 5 giorni.













