L’opinione. “Marano città senz’anima. Colpa del cemento e della mancata programmazione”

263 Visite

Ogni città deve avere una sua connotazione una sua propensione economica, sociale e culturale, quando questo viene a mancare la comunità perde l’anima. È quello che é successo negli anni alla nostra Marano che da ridente cittadina agricola con un’economia abbastanza solida per i tanti prodotti agricoli esportati su territorio nazionale e internazionale. É passata ad avere un’effimera propensione del terziario, con una miriade di attività commerciali aperte sull’onda di uno sviluppo disarmonico urbano con la grande colata di cemento. Colata di cemento che ha frenato lo sviluppo della rete di viabilità e della mobilità delle persone e delle cose strumento necessario per lo sviluppo armonico del settore terziario, con il conseguente fallimento dello stesso. Ecco, allora che Marano si é ritrovata senz’anima diventando una città desertica, dormitorio senza strutture e infrastrutture proprie di una città vivibile.

La mancanza negli anni di una seria programmazione e progettazione per una città a misura d’uomo ha frenato anche lo sviluppo culturale della città facendola scivolare in un baratro per le giovani generazioni, che spesso sono alla mercé dell’antistato. Solo la presa di coscienza della parte sana della società maranese che abbattendo gli steccati sociali e politici, con l’aggregazione delle tante capacità e competenze esistenti sul territorio, attraverso una lungimirante e seria programmazione e progettazione potrà ridare un’anima alla nostra cittadina. Partendo da tre punti nevralgici della vita amministrativa : lo sviluppo culturale con il risanamento strutturale e infrastrutturale delle scuole affinché diventino centri di sviluppo e crescita dei giovani nella cultura della legalità ; il riordino della macchina comunale valorizzando le risorse interne e bloccando le esigue unità rimaste; riarticolare la viabilità sperimentando nuovi tipi di mobilità di persone e di merci.

Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS