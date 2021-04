Drammatico incidente a Qualiano, auto con 3 ragazzi a bordo si ribalta: morto un 16enne

190 Visite

Morto in ospedale uno dei tre ragazzi (16 anni), rimasto coinvolto in un tragico incidente avvenuto poco fa a Qualiano tra un’Audi A 1, una Fiat Panda ed un’Opel Zafira. L’incidente è avvenuto in via Consolare Campana. A darne notizia è “Il Meridianonwes”. L’auto, un’Audi A1 nera stava percorrendo la via direzione “Ponte Surriento”, e nel sorpassare una Fiat Panda l’ha urtata sulla fiancata. L’urto l’ha fatta ribaltare più volte, nonché precipitare sull’Opel Zafira che era parcheggiata. L’impatto è stato così forte che il veicolo in sosta era stato spostato di almeno 4 metri.

A seguito del forte impatto i 3 ragazzi a bordo dell’A1 sono stati portati d’urgenza in ospedale, ma purtroppo per uno dei tre ragazzi seduto sul sedile posteriore dell’auto)non c’è stato nulla da fare. Il giovane, G.N., è deceduto al Cardarelli di Napoli. Gravi le condizioni degli altri 2 ragazzi. Sul posto vigili, carabinieri e parenti dei tre coinvolti. Seguiranno aggiornamenti.

Foto da “Il Meridianonews”.













