Johnson & Johnson in arrivo la prossima settimana, sarà disponibile in farmacia

La prossima settimana arriveranno in Italia le prime 184mila dosi del vaccino anti-Covid Johnson&Johnson. Le fiale dell’unico vaccino monodose sono attese fra martedì e mercoledì presso l’hub dell’aeroporto militare di Pratica di Mare. Insieme alle dosi del vaccino J&J, all’hub della difesa arriveranno anche 175mila dosi di AstraZeneca.

Può essere conservato in frigo senza congelamento, caratteristica che lo rende idoneo ad una somministrazione in farmacia. In Italia ad oggi sono 11.000 le farmacie che hanno dato la loro adesione e disponibilità a somministrare il vaccino anti-Covid.













