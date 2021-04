Tragedia in Texas, bimbo trova pistola in casa e uccide il fratellino

170 Visite

Dramma a Houston in Texas. Un bambino di tre anni ha trovato una pistola nell’appartamento, dove si trovava, e ha aperto il fuoco contro il fratellino di 8 mesi, uccidendolo. Il neonato, ha riferito l’assistente capo della polizia di Houston Wendy Baimbridge, è stato colpito all’addome: le persone che erano all’interno dell’appartamento lo hanno portato all’ospedale più vicino, dove è morto.

“Voglio cogliere questo momento per supplicare genitori e tutori di non permettere a nessuno di accedere alle proprie armi da fuoco in casa – ha detto Baimbridge – Tenetele sotto chiave. Ci sono anche altri modi per rendere sicura un’arma. Per favore pregate per questa famiglia. Questo è un tragico evento”.

Gli investigatori accorsi sul posto, ha aggiunto Baimbridge, non hanno rinvenuto subito l’arma, che hanno poi trovato all’interno del veicolo usato dai membri della famiglia per trasportare il bambino ferito in ospedale.













