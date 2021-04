Oms: l’immunità di gregge non sarà raggiunta nel 2021

171 Visite

Secondo la dottoressa Soumya Swaminathan, la scienziata clinica a capo delle operazioni di ricerca dell’OMS, nonostante i vaccini “non torneremo alla normalità rapidamente”. Per l’immunità di gregge sarà necessario immunizzare almeno il 60-70% della popolazione globale, una sfida complessa che richiederà produzione, distribuzione e somministrazione di miliardi di dosi in tutti i Paesi, con il rischio che in alcune nazioni non si riescano a portare avanti le campagne di vaccinazione di massa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS