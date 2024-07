Marano, Estate di San Castrese: location spostata per intoppi burocratici e permessi. Nessun problema invece per le sfilate e “certe” associazioni…

975 Visite

Spostata la location de l’Estate di San Castrese, la bella iniziativa promossa dalla chiesa del santo patrono, che si tiene da diverse anni nella piazza adiacente la struttura religiosa. Si terrà nella Casa della Gioia. I motivi dello spostamento? Gli uffici comunali preposti non avrebbero rilasciato o comunque avrebbe posto problematiche per alcune autorizzazioni e così, giocoforza, gli organizzatori hanno optato per la sede privata.

In piazza invece, alle spalle del municipio, si terrà la sfilata di miss Italia costata quasi 12 mila euro. Soldi di Città Metropolitana per un’associazione di cui già riferimmo nei giorni scorsi e con l’ente che, almeno da quanto si evince dalla determina, non si sa se abbia chiesto le informative antimafia previste per legge e obbligatorie per gli enti reduci da scioglimenti per camorra.

Altri 38mila euro verranno gettati alle ortiche a settembre, per un altro evento affidato a un’associazione “super locale” e di gente molto conosciuta. Potremmo scrivere fiumi di parole su certe vicende, ma sarebbe inutile: la gente non ha voglia di sapere e conoscere. Attendiamo con ansia che si muovano altre situazioni e altre realtà.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews