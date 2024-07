Incendio sul litorale, in fiamme torre del Villaggio Coppola

738 Visite

Un vasto incendio ha preso piede in una delle torri del Villaggio Coppola, un grande complesso residenziale situato in località Pinetamare, nel Casertano, suscitando grande preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le fiamme hanno generato una densa coltre di fumo nero e visibile da grandi distanza.

Stando alle prime informazioni, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Tuttavia, la gravità della situazione ha costretto le autorità a disporre l’evacuazione immediata degli abitanti della torre coinvolta, per evitare rischi legati all’intossicazione e per garantire la loro incolumità.













