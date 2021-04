Arenaccia: ai domiciliari con la droga in casa. Arrestato

65 Visite

Ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un controllo in via Martiri d’Otranto presso l’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti,

hanno rinvenuto 2 bilancini di precisione, due contenitori con 54g grammi di hashish e 680 euro.

Gianluca Micillo, 35enne napoletano, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.

Inoltre, nello stesso stabile, all’interno di un appartamento disabitato, sono stati sequestrati 425,400 kg di tabacchi lavorati esteri privi dell’etichettatura del Monopolio di Stato.













