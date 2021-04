65 Visite

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via del Mare dove hanno bloccato un uomo trovandolo in possesso di 13 grammi di hashish, suddivisi in 13 confezioni, 47 involucri contenenti 16 grammi di cocaina e 155euro.

Antonio Cavaliere, 42enne puteolano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.













