Covid, il dottor Ascierto su scuole: “Sono sicure, il problema è il prima e il dopo”

Durante un seminario organizzano dal Sam-Gilda di Napoli sul tema “Scuola e pandemia“, è intervenuto l’oncologo dell’Istituto Pascale di Napoli, Paolo Ascierto.

Di seguito le sue parole: “In questo momento le scuole prese di per sé sono sicure, poiché credo che in tutte le scuole sono stati messi in atto i vari protocolli per il distanziamento sociale. All’interno delle scuole c’è un controllo che rispecchia i requisiti, quindi la scuola di per sé sarebbe sicura considerato che il 68% degli insegnanti sono stati vaccinati. Il problema delle scuole è il prima e il dopo”.

Continua spiegando: “Il prima è rappresentato dal come arrivare a scuola, soprattutto se parliamo di studenti delle superiori che prendono i mezzi pubblici. Lì si crea l’assembramento. L’altro problema è il dopo: ho parlato con tanti professori nei mesi scorsi, quando sono state riaperte le scuole, e tutti sono stati concordi nel dire che la scuola è sicura poiché fino a quando gli alunni sono lì è garantito il distanziamento sociale, la mascherina, li controlliamo, ma col suono della campanella, quando escono fuori, succede il patatrac”.













