Conferenza stampa, Draghi: “Smettetela di vaccinare chi ha meno di 35 anni”

“Seguiamo le linee guida del ministro Speranza e del Cts. Astrazeneca sarà usato per coloro che hanno più di 60 anni. Il rischi di decesso è massimo per coloro che hanno più di 75 anni, quindi bisogna vaccinarli prioritariamente. Smettetela di vaccinare chi ha meno di 35 anni. Con che coscienza si salta la lista. Disponibilità di vaccini di aprile permetterà dosi agli over 80 e chi ha più di 75 anni. Se riusciamo a ridurre la mortalità, possiamo riaprire”, così il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa.













