Sicurezza, Di Fenza (Moderati): “Incontro con Prefetto Valentini per aumentare impiego delle forze armate. Riutilizzo beni confiscati”

“Proficuo l’incontro con il Prefetto Marco Valentini, che ringrazio per l’attenzione e la sensibilità. Al Prefetto abbiamo presentato le nostre proposte per il riutilizzo immediato dei beni confiscati a scopi sociali e discusso delle possibilità di implementazione dei sistemi di videosorveglianza in tutte le periferie dei comuni campani. Sistemi necessari, purtroppo, considerando anche l’escalation di episodi criminali violenti in aree come Marano, Giugliano e nel cuore di Napoli.

Tra i fattori scatenanti di sicuro c’è l’aggravarsi della crisi sociale ed economica maturata a causa della pandemia. I cittadini già provati da numerose difficoltà non possono anche rischiare la vita a causa di una violenza criminale fuori controllo. È ora che lo Stato faccia sentire la sua presenza”

Pasquale Di Fenza, Moderati Campania













