Avvertita forte scossa di terremoto nel Mar Adriatico

464 Visite

Un forte terremoto si è verificato alle 14:49 nel mare Adriatico, le prime stime parlano di magnitudo 6.0 Richter. L’epicentro è difronte le coste di Molise e Puglia Garganica, a 68km da Vieste.

La scossa è stata avvertita distintamente in Italia su tutta la dorsale Adriatica. La terra ha tramato nelle Marche, in Abruzzo, nel Lazio, in Molise, in Puglia e in Campania. Diverse segnalazioni anche sul versante tirrenico, soprattutto a Napoli e Roma.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS