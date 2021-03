Marano, oggi l’operazione sfiducia al sindaco: ma l’esito sarà negativo. Colpa di parte del Pd che ha deciso di trattare ancora mentre la città è allo sbando

432 Visite

L’epilogo è scontato. Oggi l’opposizione, almeno la parte sana di essa, non riuscirà nell’intento di sfiduciare il sindaco Visconti. Non ci riuscirà perché parte del Partito democratico, il partito che critica Visconti da oltre un anno, ha deciso ancora di prendere tempo, di barattare, forse, posti in giunta o chissà cos’altro.

All’appuntamento odierno, presso l’ufficio della segretaria generale del Comune di Marano, ci saranno 10-11 consiglieri, tra loro anche Susy Santopaolo, esponente del Pd, che ha però deciso di passare tra i banchi della minoranza.

Si presenteranno all’appuntamento, consci che il loro sindaco non cadrà, anche quei due elementi dell’opposizione che fanno il doppio e triplo gioco. Copione già visto e rivisto. Sfiducia o non sfiducia, i cittadini – ormai esasperati – possono dormire sonni tranquilli: a mandare a casa Visconti ci penserà a breve il Ministero dell’Interno.













