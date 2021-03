San Giovanni a Teduccio: controlli a tappeto dei carabinieri. Sanzioni anti Covid e sequestro di droga

90 Visite

I carabinieri della compagnia di Napoli-Poggioreale – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno setacciato le strade del quartiere San Giovanni a Teduccio.

8 le persone sanzionate secondo le normative anti-contagio per il mancato uso delle mascherine previste. I Carabinieri – nel corso del servizio – hanno identificato 62 persone e controllato 40 veicoli.

Molteplici le perquisizioni, in una di queste i militari dell’arma hanno rinvenuto e sequestrato, in un’area condominiale di uno stabile in via taverna del ferro, 220 grammi di marijuana.

I servizi di controllo straordinario del territorio continueranno nei prossimi giorni.













