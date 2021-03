Marano e i disastri della politica. Il Pd perde la faccia, ma Giaccio e Fanelli sbagliano la strategia. Fare chiarezza anche nell’opposizione

276 Visite

Se Sparta Piange, Atene di certo non ride. Il Pd, il partito del sindaco, ha racimolato l’ennesima figuraccia, tornando sui propri passi e facendosi imbrigliare nuovamente da Visconti. I dem hanno perso la faccia, ma tanto a loro non importa: per loro conta ben altro.

Allo stesso tempo l’opposizione, che avrebbe dovuto subito approfittare della crisi che si era venuta a creare nelle fila della maggioranza, è stata lenta, macchinosa, poco reattiva. Quelli che hanno realmente a cuore le sorti della città avrebbero dovuto subito convocare tutti dal segretario generale dell’ente, con l’obiettivo di sfiduciare il sindaco, e stanare e sbugiardare coloro che non si sarebbero presentati.

Teresa Giaccio e Stefania Fanelli, le due consigliere con maggiore esperienza, hanno invece commesso un grave errore: pur di tenere in piedi uno straccio di opposizione (tutti sanno che ci sono almeno due elementi che non vogliono in alcun modo andare a casa e che flirtano con Visconti) sono cadute nella tattica attendista dei soliti noti, che nemmeno citiamo per non dare loro una visibilità assolutamente immeritata. Due o tre carte note, carte da tressette, che reggono il gioco del sindaco e del suo vice. Due o tre nomi che dovrebbero essere allontanati o non più coinvolti nelle scelte della minoranza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS