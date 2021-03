Lockdown a Napoli, la rivolta degli ambulanti: centinaia in strada. “Vogliamo i ristori”

138 Visite

Dura protesta degli ambulanti in via Santa Lucia a Napoli, nei pressi della sede della Regione Campania. I manifestanti hanno bloccato il traffico all’incrocio con via Chiatamone. Sul posto è presente la polizia in assetto antisommossa.

Gli ambulanti chiedono ristori per lo stop inflitto alle loro attività conseguente all’ingresso della Campania in zona rossa e all’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha sospeso fiere e mercati fino a domenica 21 marzo, per far fronte all’aumento di contagi da Covid-19.













