Marano, la voce del cittadino: “Tombino “rumoroso”, la notte non si dorme”

Riceviamo e pubblichiamo: “Gentile Direttore, vi è davanti a casa, in via Speranza n. 37, nei pressi del bar 081, un tombino di ghisa per l’ispezione della rete fognaria. Da un po’ di tempo, evidentemente per il continuo traffico, si è destabilizzato provocando forti rumori ogni volta che ci passa sopra un’auto. Non le dico il grande fastidio, giorno e notte, grandi botte che ti fanno saltare i nervi. Come posso agire per far ripristinare il tombino cercando di ridurre il fastidioso rumore?” Grazie

(Lettera firmata da una residente Marano)













